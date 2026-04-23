4月16日に今季初昇格を果たしたロッテ・菊地吏玖は今季2度目の登板となった22日のオリックス戦、走者を出しながらも1回を無失点に抑えた。1−4の9回に登板した菊地は、先頭の中川圭太を144キロのストレートで左飛に打ち取る。続く西野真弘に左前打、若月健矢に四球を与え、得点圏に走者を背負ったが、紅林弘太郎を1ボール2ストライクから119キロのカーブで右飛、渡部遼人を2ボール1ストライクから投じた4球目の147キロストレー