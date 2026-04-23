FC町田ゼルビアに敗れたシャバーブ・アル・アハリが、再試合を要求した。中東メディア『Arriyadiyah』が報じている。パウロ・ソウザ監督が率いるUAE王者は現地４月21日、サウジアラビアを舞台に行なわれているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田と対戦。12分に相馬勇紀を奪われた１点を最後まで返せず、０−１で敗れた。ただ、ゴールネットは揺らした。終了間際の90＋２分だった。ギリェルミ・バ