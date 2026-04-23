けさ、滋賀県の京滋（けいじ）バイパスで、停車中のトラックに後続車のトラックが追突し、一人がケガをしました。午前9時半現在も、石山（いしやま）インターチェンジから瀬田東（せたひがし）ジャンクションまでの上り線で通行止めが続いています。 23日午前5時ごろ、大津市の京滋（けいじ）バイパスで「前の方で事故がある」と通報がありました。 警察によりますと、故障のため停車していたトラックに後ろから別のトラッ