２２日は７鞍に騎乗した佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝。１Ｒで１１番人気の伏兵マインドユアリズムで勝利を挙げると１０Ｒではこれまた人気薄１０番人気のミスターエヌで勝ち、高配当の使者となった。特に１０Ｒは自厩舎での勝利もあって「（自分でも）ビックリ。きょうはいつも以上に気合が乗っていたし、道中も２頭に挟まれるような形でレースが進んだので、気持ちが切れなかったのかも」と喜びもひとしおだった。