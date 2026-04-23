「右肩が前に出てしまうのに注意」見て覚えるゴルフの基本 右肩が前に出てしまうのに注意 クラブを顔の正面で握ると、左手が下、右手が上になるので自然と右肩が高くなります。そのままクラブを下ろすと手元が真ん中から右寄りになり、右肩が前に出ます。 このまま振ると、クラブが正しい軌道よりも外側から入るので正確にボールに当たりません。 クラブを顔の正面で握ったら少し右肩を下げ、左右の腕の高さ