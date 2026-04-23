２３日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１７２円高の５万９７５８円と続伸して始まった。 前日の米国株市場はＮＹダウなど主要３指数が揃って上昇した。トランプ米大統領が自身のＳＮＳでイランとの停戦期間を延長すると前の日に表明し、これを受けて安心感が広がった。ナスダック総合株価指数は３日ぶりに反発し史上最高値を更新。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は１６連騰を記録し