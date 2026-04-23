米株価指数先物下げ拡大、NY原油先物が急騰 東京時間09:21現在 ダウ平均先物JUN 26月限49356.00（-312.00-0.63%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7143.00（-28.25-0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27019.25（-63.75-0.24%）