米株価指数先物ダウ400ドル超安、原油先物が急騰 東京時間09:25現在 ダウ平均先物JUN 26月限49215.00（-453.00-0.91%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7121.25（-50.00-0.70%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26929.00（-154.00-0.57%）