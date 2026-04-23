米株価指数先物急落、ダウ500ドル超安 東京時間09:27現在 ダウ平均先物JUN 26月限49132.00（-536.00-1.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7106.25（-65.00-0.91%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26854.75（-228.25-0.84%）