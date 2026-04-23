グローバルウェイが続伸し、年初来高値を更新した。同社は２２日、子会社のタイムチケットが推進するＴｉｋＴｏｋ事業「ＴｉｍｅＴｉｃｋｅｔＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」の海外展開を本格化すると発表。これが材料視されているようだ。 これは米テキサス州の現地法人を拠点に事業展開を加速するもの。米国ではＴｉｋＴｏｋＬＩＶＥの企画・運用を核とするライブ配信エージェンシー事業を中核に、ＩＰ企画