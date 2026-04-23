キヤノンマーケティングジャパンは大幅反発し、上場来高値を更新した。２２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が１７１６億６６００万円（前年同期比２．６％増）、営業利益が１８５億２６００万円（同４０．７％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている、営業利益率は１０．８％（前年同期は７．９％）となり、四半期としての過去最高を達成した。