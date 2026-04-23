ｅｎｉｓｈが急反発している。２２日の取引終了後に、新たな事業として暗号資産を活用したアクティブトレジャリー事業の検討を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 暗号資産を活用したトレジャリー運用を通じて、継続的な収益機会の獲得や資本効率の向上を図ることが目的。現時点では、ソラナ（Ｓｏｌａｎａ：ＳＯＬ）を含む暗号資産の取得及び運用について検討を進めているが、具体的な