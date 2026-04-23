ソフトバンクグループは大量の買い注文で寄り付き値が付かず、上値追いを加速し一時６０００円台を回復する場面があった。今週２２日につけた年初来高値５７２７円を気配値のまま通過し新値街道に突入した。ここ米国株市場でＡＩ・半導体関連を中心にハイテクセクターへの買いが顕著で、これはナスダック総合株価指数のハイパフォーマンスにも反映されているが、それ以上に半導体銘柄で構成されるフィラデルフ