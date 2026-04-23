羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。MLBでの「大谷ルール」を巡る舌戦について言及した。MLBは各チームとも投手は13人までしか登録できないが、大谷は“二刀流”扱いのため、投手にカウントされない。ドジャースは現在13投手に加え、大谷が登録されていることから、理論上、投手が14人いることになる。この「大谷ルール」を巡り、カブスのク