有明海で養殖される佐賀県産ノリの販売額が、４季ぶりに日本一を奪回することが確実になった。２２日に最終入札会が開かれ、今季の販売額の累計は過去最高の２８５億１５８３万円となり、２位の兵庫を１００億円以上引き離し、１４億１４９０万枚だった販売枚数でも首位に立つ。種付け時期をこれまでで最も遅くするなど、海の環境の変化に対応するための取り組みが奏功した。（小林夏奈美）兵庫を抑え佐賀市の佐賀海苔（のり）