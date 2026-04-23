タジキスタンとの投資協定などが議題となった22日の衆議院外務委員会で、チームみらいの宇佐美登議員が、タジキスタンにあるレアメタルについて質問した。【映像】議場に２度笑いがおきた瞬間（実際の様子）宇佐美議員は「特に私の注目はタジキスタンの鉱物資源で、アンチモンという半金属、レアメタルがある。私、理系なんで、化学記号でいうとSbで原子番号51なんですね」と切り出した。アンチモンは難燃性を高める特徴があ