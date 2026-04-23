阪神・梅野隆太郎捕手（34）が23日、1軍へ昇格することが分かった。梅野は、2月の沖縄・宜野座キャンプ打ち上げ以降はファームで調整を進めていた。3月のオープン戦でも出番はなかったため、今季初の1軍の舞台となる。3月14日に開幕したファーム・リーグでは、ここまで16試合に出場し、31打数9安打2本塁打、打率・290。母・啓子さん（享年34）の命日となった19日の同広島戦（SGL尼崎）では左越え本塁打を放つなど、好調を維