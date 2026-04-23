昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、親子ショットをアップした。中川は２２日に自身のインスタグラムで「今日もふたごかわいい」と始め、双子の息子たちとのショットを投稿。「最近なめられ太郎が大人気で２人で取り合いしてます！アンパンマンのおもちゃがすでに大活躍してるのと歌が鳴る絵本！と昔ながらのガラガラ最高！おもちゃ買うの幸せで、買いすぎたかなと思いつつちゃんとどれもめっちゃ