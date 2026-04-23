昨年、西郷真央（24）が5人のプレーオフを制した海外メジャー今季初戦の「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC=6811ヤード・パー72）が日本時間23日に開幕。日本勢は15人が参戦する。【もっと読む】笠りつ子は「アラフォー」の悩み吐露…それでも女子プロは一日でも長く戦い続けてほしい注目のひとりは「昨季ポイントランキング上位2人」の資格で出場する佐久間朱莉（23）だ。海外メジャーは昨年まで2年連続で