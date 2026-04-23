【仰天野球㊙史】#49【仰天野球㊙史】ロッテはキャンプ中に「生理（性処理）休暇」を堂々と導入！お江戸の桜が散り終えた頃の出来事だった。1998（平成10）年4月22日、神宮球場でのヤクルト-中日戦。初回にヤクルトが一挙13点を挙げた試合である。3本塁打を含む10打数連続安打という史上に残る猛攻だった。当時は大きな話題になった一戦だったが、不吉な「13」は名将の誉れ高かった野村克也の“栄光の終わり”を暗