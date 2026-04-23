「すき家」を展開するゼンショーホールディングスの創業者、小川賢太郎氏（77=写真）が6日に心筋梗塞のため死去した。【写真】やはり万博EVバスは現場でも悪評ふんぷんの“いわく付き”だった…販売元が負債57億円で再生法申請小川氏は1968年に東京大学に入学後、学生運動に参加して中退。横浜の港湾荷役会社に入社し、労働運動を展開した。だが後に自身の信条を資本主義へと転換し、78年には当時成長していた吉野家に入社した。