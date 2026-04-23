【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#37『ロック・アンド・ロール・ミュージック』は自由奔放にシャウトしまくる「嵐のような2分半」特別編「5人目のビートルズ〜ジョージ・マーティン」?◇◇◇特別編として、俗に言う「5人目のビートルズ」を何人か紹介していきたい。まずは「5人目」の筆頭格であるジョージ・マーティン（以下「Gマーティン」）である。名前はすでに、この連載で何度か出てきてい