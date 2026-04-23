電気料金が早ければ6月以降に上がる見込みだ。ホルムズ海峡封鎖によって日本のエネルギー安全保障のぜい弱さが浮き彫りとなる中、東京都の小池百合子知事が主導した「新築戸建て住宅の太陽光パネル設置義務化」を評価する声が高まっている。 東京都では2025年4月から新築住宅等への太陽光発電設備の設置を義務付ける制度が始まっているが、この条例が議論されていたときは賛否両論で、おそらく批判の声の方が大きかった。