俳優の川崎麻世（63）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、91歳の母との親子ショットを披露した。ストーリーズに飲食店で寄り添い、母の肩に手をやる自身のショットをアップした。「91歳の母と地元の幼馴染の店で食事」とつづった。川崎は昨年10月に放送されたテレビ朝日「徹子の部屋」で、母は大阪府の実家で喫茶店を経営し「本当に毎日喫茶店のカウンターに立って」と明かしていた。