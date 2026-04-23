イーロン・マスク氏が率いるアメリカのテスラが今年1月から3月期の四半期決算を発表し、増収増益となりました。テスラが22日に発表した、今年1月から3月期の四半期決算で、売上高は前の年の同じ時期を16％上回る223億8700万ドル、日本円で3兆5700億円。純利益は17％上回る4億7700万ドル、およそ760億円で増収増益となりました。前の年は、マスク氏の政治的発言をきっかけに不買運動が広がって販売不振がみられましたが、持ち直した