新NISA制度の導入で、投資をする人が増えている。「オルカン」の生みの親として知られる三菱UFJ アセットマネジメント前常務の代田秀雄さんは「使うつもりで準備してきたはずのお金が、最後まで使われないまま残ることがある。日本人にとって、資産をどう取り崩していくかが課題になる」という――。※本稿は、代田秀雄『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝i