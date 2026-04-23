ガソリンスタンドで給油中に「燃費が良くなりますよ」と勧められることがある添加剤。興味はあるものの、本当に効果があるのか疑問に思う人も多いでしょう。価格も数千円程度するものが多く、「本当に元が取れるのか」と迷うケースも少なくありません。本記事では、添加剤の仕組みや効果、注意点について詳しく解説していきます。 添加剤とは何か 添加剤とは、ガソリンに混ぜて使用することでエンジン内部の状態を