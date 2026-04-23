高市首相は3月の訪米中、トランプ大統領との関係を「最強のバディ（相棒）」と表した。評論家の白川司さんは「トランプ氏は相手が自分に近いと見なすほど、忠誠心を強く求める傾向がある。適切な距離感を保って適切に付き合っていかないと、イタリアのメローニ首相のように苦しむことになる」という――。出典＝首相官邸公式サイト■アメリカとイタリアの「蜜月関係」崩壊2026年4月、トランプ大統領が、伊紙「コリエレ・デッラ・セ