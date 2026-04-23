元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊が２２日、自身の「Ｘ」を更新し２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）がフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴｐｒｅｓｅｎｔｓＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１〜武尊引退試合運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送が決定したことへの思いを明かした。同大会で引退を公言している武尊は、メインイベント