女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年4月24日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝共働き家庭が一般的になり、家事も育児も夫婦で適度に分担できている家庭も昔よりは多くなってきているのではないでしょうか。しかし共働き夫婦が今ほど多くなかった時代に家庭を持った人たちには、いまだに「夫は働き、妻は家を守