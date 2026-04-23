「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）広島がヤクルト投手陣に抑え込まれ、今季２度目の完封負けを喫して借金が５に戻った。打順の入れ替えで活路を見いだそうと試みるが、チャンスは作っても一本が出ない、いつもの“貧攻”ぶり。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「打つためには練習するしかない」と単純明快に言い放った。◇◇最後はキハダを攻めてチャンスを作ったまではよかったが、結局はそこ