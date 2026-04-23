デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる「クローズアップ」（随時掲載）。今回は大会強豪校の日体大のチアリーダー部「ＶＯＲＴＥＸ」（ヴォルテックス）に注目する。昨年は全国大会のＪＡＰＡＮＣＵＰで４年ぶりの優勝を果たした。毎年Ｖ争いを繰り広げる上位常連チームだが、大会への出場だけでなく、箱根駅伝や首都大学野球のリーグ戦などの応援活動も盛んに行っている。チアリーダー部を