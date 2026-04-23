専用の内外装で魅せる最上級モデルホンダは2026年3月26日にミドルサイズSUV「ZR-V」の一部改良モデルを発表し、翌27日に発売しました。今回の改良では、パワートレインの統一化が図られたとともに、快適装備の標準化、また新たな特別仕様車が設定されました。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”ホンダ新型「“四駆”ミドルSUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）複数グレードが設定されるなかで、最も高価な最上