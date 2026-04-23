岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」の開催中に撮影した写真や動画を投稿した。「JMイーグルLA選手権」で、岩井ツインズのオン&オフショット（全8枚）最初はテーブルに向かい合って座った写真。真ん中にはチェス盤が置かれており、2人は真剣な眼差しで見つめている。スタッフは2人の新しい一面を紹介してくれた。さらに初日に6連続を含む7バーディ&1イ