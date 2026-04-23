ゴルフのトーナメント会場は“ネタの宝庫”。ただ、そのすべてを伝えることはなかなか困難なこと…。そこで現場記者がコースを歩くなか“見た”、“聞いた”もののなかからちょっと気になった1つのテーマ、すなわち“ヒトネタ”をご紹介！ 今回は国内男子ツアー「前澤杯」が行われている、MZ GOLF CLUB（千葉県）から。【写真】総額35億円超！前澤杯のスーパーカーがヤバい◇ツアーの国内戦は今季自身初戦。そんな?川泰果のキャ