＜Sanrio Smile Golf Tournament初日（2日間競技）◇22日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6368ヤード・パー72＞レッスン活動をしながらプロテスト合格を目指す大内瑞喜は首位と5打差のイーブンパー、13位タイと好位置につけた。1打差でプレーオフ進出を逃した前回大会から大幅にクラブセッティングを変更。最終日は大逆転での初優勝を目指す。誰もが勝ちたいサンリオ大会 最終日LIVE配信前半を2アンダーで折り返した大内だっ