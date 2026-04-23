◇ア・リーグアストロズ2−0ガーディアンズ（2026年4月22日クリーブランド）アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が22日（日本時間23日）、敵地でのガーディアンズ戦に「2番・DH」で先発出場。今季11号本塁打を放ち、本塁打王争いでリーグトップを独走した。初回、先頭・コレアが二塁打でチャンスメイクすると、アルバレスは相手先発・バイビーのカーブを捉えると、大きな弧を描いた打球が右中間席に着弾。11号