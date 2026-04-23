23日朝の東京株式市場で、日経平均株価は初めて6万円を突破しました。去年10月に初めて5万円をつけて以降、約6か月で1万円上昇しました。ニューヨーク株式市場では、ハイテク銘柄に買い注文が多く入り、アメリカの株価3指数がそろって上昇。東京株式市場でもその流れを受け、買いが広がりました。また、原油価格が高騰するなど懸念されていた中東情勢については、トランプ大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことなどで、