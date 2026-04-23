Prime Videoは、天使と悪魔の迷コンビが活躍する人気ドラマ『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回を90分の特別エピソードとしてプライム会員向けに2026年5月13日より独占配信開始する。元々シーズン3として製作が決定していたが、90分のテレビ映画として制作される運びとなった。『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回『グッド・オーメンズ』シリーズ最終回は、Amazonプライム特典対象作品の最新作。前シーズンのラストから物語が