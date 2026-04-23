日本株の上昇を背景に、国内株式ファンドの中には、S&P500を上回るパフォーマンスを記録するものも登場しています。本記事では、直近の実績に着目し、日本株ファンドの中から好成績を残した銘柄をピックアップします。※画像はイメージ人気の「S&P500」の投資パフォーマンスは？S&P500とは、米国の代表的な株価指数で、アメリカの主要企業約500社で構成されています。NISAで投資を始めたビギナーから、長年の経験のあ