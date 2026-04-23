頭皮マッサージで自律神経を整える！脳の血流がアップする頭皮マッサージのやり方 気持ちよい力でぐしゃぐしゃと ドラマやアニメなどで、登場人物がイライラしたり悔しがったりしているときに、頭をかきむしるシーンをたまに見かけます。髪の毛をぐしゃぐしゃにし、ストレスを発散しているように見えますが、実は乱れた自律神経を整える効果もあるのです。ストレスにさらされているときや頭を使い過ぎてオ&#