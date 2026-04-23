なんとなーく妄想してもパワーは足りない？！ただの妄想で終わらせない、現実化する方法 どうして妄想が現実化するの？ 自分が放つエネルギーと、妄想の世界のエネルギーが合致すると妄想の世界は現実になる あなたは、宝くじに当たって億万長者になっている自分を妄想したことはありませんか？ 「こんなことが現実になったらいいな～」を、ほとんどの人は「ただの妄想」だと決めつけてしま