栄養バランスは気にしても意味がない？本当に気にすべき食事の仕方 栄養素の推奨比率に縛られない！ 「食事は栄養バランスが大事」とよくいわれます。厚生労働省の「食事摂取基準」（２０２０年）では、三大栄養素の比率は「タンパク質13～20％、脂質20～30％、炭水化物50～65％」がよいかのように記載されています。この数字の設定の理由（根拠ではない）は次の通りです。タンパク質は体内で合成できない必