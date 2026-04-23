シャオミ・ジャパンは、スタンド機能とケーブルを内蔵したマグネット式モバイルバッテリー「Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand」を、4月23日に発売した。価格は4,780円だが、5月6日まではキャンペーン価格の4,280円で販売する。カラーはベージュ、ブルー、パープル、グレー。 約80度まで角度調整が可能なスタンドを搭載したモバイルバッテリー。マ