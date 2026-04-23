ガツンと食べごたえ！ガーリック味玉 ラーメンや丼のトッピング、そのままでおつまみに…何かと活躍する味玉。今回ご紹介するのは、しっかり味の「ガーリック味玉」です。ゆで卵を濃厚なタレで漬け込み、単体でもご飯が進む仕上がりを目指します。 食欲そそるガーリック風味に みそやポン酢、めんつゆなどさまざまなベースの味玉レシピを集めました。共通点はつけダレににんにくを入れること！ チューブにんにくやガーリックパ