23日朝の東京株式市場で、日経平均株価は22日の取引時間中の最高値5万9708円を上回り、2日連続で取引時間中の最高値を更新しました。5万9900円台をつけていて、初の6万円を目前にしています。ニューヨーク株式市場では、ハイテク銘柄に買い注文が多く入り、アメリカの株価3指数がそろって上昇。東京株式市場でもその流れを受け、買いが広がりました。また、原油価格が高騰するなど懸念されていた中東情勢については、トランプ大統