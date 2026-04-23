モデルの谷まりあ（30）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのスニーカーを投稿した。「My new favorite」と題し、フランスの高級ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のスニーカーを紹介した。ピンクを基調に白で「LV」の文字がデザインされている。「可愛すぎてお外で履く前に写真撮っちゃいました」とつづり、透け感のある白いトップスにショートパンツ姿で、スニーカーを履いた脚線美も披露した。ファン