4月23日（木）の『アメトーーク！』では、大好評企画第3弾「ついついネットで買っちゃう芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、田村淳、後藤輝基（フットボールアワー）、狩野英孝、山里亮太（南海キャンディーズ）、くっきー！（野性爆弾）、辻皓平（ニッポンの社長）というネットショッピングの達人が集結し、購入グッズを大公開する。「心配り系にひかれる」という淳は、オシャレ祝儀袋な