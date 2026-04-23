きょう東証グロース市場に新規上場した犬猫生活は、公開価格と同じ２９９０円カイ気配でスタートした。 同社は、ペット関連商品の企画・製造・販売が主な事業。「犬猫生活」ブランドのオリジナルペットフードを企画・販売する「生活販売」を主力に、動物病院やトリミングサロンの運営などを行う「生活サービス」、犬・猫向けイベントの開催・ブース出展などを行う「エンターテインメン