エスユーエスが大口買いに寄り付き商いが成立せずカイ気配スタートとなった。ＥＲＰコンサルティングや開発技術者の派遣業務を手掛けるほか、ＡＩ（ＸＲ）事業への積極展開が功を奏しＡＩエージェント関連などが成長ドライバーとなっている。エレクトロニクスや機械、化学、バイオとなど幅広い業界で顧客獲得が進んでいる。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入の動きを取り